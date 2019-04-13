6 مبادرات نجحت بها الزراعة المصرية لاختراق السوق الأوروبية

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الزراعة

الاتحاد الاوروربى

أعد المكتب التجاري في بروكسل تقرير متابعة بشكل دوري مع المفوضية الأوروبية لعرض مستجدات الملفات الزراعية في مصر والتنسيق لتلبية احتياجات الجانب المصري من الدعم الفني والمساهمة في الضغط على الجانب الأوروبي لحل المعوقات التي تطرأ من حين لآخر أمام صادراتنا الزراعية لدول الاتحاد.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى  الى أهم المبادرات والملفات التي نجح الجانب المصري في تناولها خلال عام 2018:

- رفع الفحوصات الإضافية الخاصة بمتبقيات المبيدات على العنب المصري الذي يتم تصديره لدول الاتحاد الأوروبي الـ28، وتجدر الإشارة أن تلك الفحوصات كان لها ضرر كبير على الصادرات المصرية نظرا لزيادة مدة الإفراج الجمركي وارتفاع تكلفة الفحص ووجود آثار سلبية على سمعة الصادرات المصرية.

- رفع الفحوصات الإضافية الخاصة بمتبقيات المبيدات على الفراولة المصرية التي يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي الـ28، وتجدر الإشارة أن تلك الفحوصات استمرت نحو 5 سنوات.

- تخفيض نسبة الفحوصات الإلزامية الخاصة بالآفات والصحة النباتية على صادرات البرتقال والحمضيات المصرية للاتحاد الأوروبي من 100% إلى 75% من الرسائل المصدرة.

- إيفاد وفد من المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأعضاء لمصر وعقد ورشة العمل بشأن الاشتراطات الأوروبية الخاصة بالصحة والصحة النباتية بالتنسيق بين مكتب التمثيل التجارى في بروكسل والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبحضور نحو 100 مشارك من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتم تمويل ورشة العمل بالكامل من خلال آلية الدعم الفني للاتحاد الأوروبي TAIEX دون أي تكلفة على الجانب المصري.

- الحصول على موافقة بإمكانية توفير تمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الغذاء والزراعة FAO لتنفيذ مشروع لتكويد وتسجيل المزارع في مصر بما يسمح بزيادة كفاءة عملية تتبع الغذاء Traceability وكذا عمليات دعم المزارعين وتوفير البيانات اللازمة لرسم السياسة الزراعية.

- الوصول إلى تفاهم مع المفوضية الأوروبية لبدء تطبيق تشغيل تجريبي لمنظومة الشهادات الصحية الإلكترونية TRACES ، مما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وقد قامت المفوضية الأوروبية بإيفاد وفد إلى القاهرة خلال شهر فبراير 2019 لعقد ورشة عمل بشأن المنظومة المقترحة ومناقشة الخطوات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي مع وزارة الزراعة المصرية.


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