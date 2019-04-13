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غنيم يروى كواليس أول عملية زراعة كلى فى مصر

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الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى
الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى

إيمان هاني

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روى الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، كواليس أول عملية زراعة كلي في مصر قائلاً: "إن أول عملية زراعة كلى في الشرق الأوسط، تمت في المنصورة لمريضة كانت تقوم بغسيل الكلى 3 مرات أسبوعيًا.

 وأضاف غنيم، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، قائلاً: "العملية كانت لمريضة شابة من المنصورة، كانت تغسل كلى، وتبرعت والدتها بكليتها لمساعدة ابنتها.

وتابع غنيم: "العملية تمت لأول مرة باحترافية عالية، وبشكل نموذجي رغم صغر عمرنا آنذاك في عام 1976، ونجحت العملية".

وأردف رائد زراعة الكلى قائلاً: "بعد انتهاء العملية بيومين، ذهبت لحضور مؤتمر طبي، وأخبروني في التليفون إن الحالة توقفت عن إدرار البول، وهي علامة لفشل الكلى، لكن بعد يوم أو اثنين نزلت رواسب بيضاء، وهي إشارة عودة انتظام عمل الكلى بعد فترة من التوقف، وبالفعل عاشت المريضة وتزوجت وعملت في المستشفى سكرتيرة".

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