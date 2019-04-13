مواطنون ضد الغلاء تطالب بتطبيق غرامات رادعة على المحتكرين

13 أبريل 2019 - 09:47 ص

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، انه من الأهمية تطبيق بعض الآليات لمواجهة أي صور للاحتكار، مشيرًا الى أهمية تعديل قانون حماية المنافسة حتى يتدخل في صفقات الاستحواذ.

وناشد عسقلانى فى بيان له بضرورة إنهاء تعارض المصالح الموجود في قانون حماية المنافسة، مشيرًا إلى أن جزءًا من أعضاء مجلس الإدارة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهم أيضًا مخاطبون بأحكام القانون.

وأكد أهمية مصادرة كامل الأرباح من الممارسات الاحتكارية وتحصيل الغرامات، لافتًا إلى أن هناك تباطؤًا في التقاضي لتحصيل تلك الغرامات.

واستشهد ببعض صور الاحتكار في السوق المصري مؤخرا، منها استحواذ شركة أوبر وكريم والتي لم يتم إخطار جهاز حماية المنافسة بشأنها، فضلاً عن الاحتكار في أسواق الدواجن والزيوت.