أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك.

بنك مصر :  سعر الشراء 17.25 جنيه  سعر البيع  17.35 جنيه

البنك الأهلي المصري :  سعر الشراء  17.25 جنيه     سعر البيع   17.35 جنيه

بنك القاهرة :  سعر الشراء  17.25 جنيه                 سعر البيع  17.35 جنيه

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CIB    البنك التجاري الدولي  :    سعر الشراء 17.26 جنيه        سعر البيع   17.36 جنيه

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