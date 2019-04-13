أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك.
بنك مصر : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه
البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه
بنك القاهرة : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.35 جنيه
بنك الإسكندرية : سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
بنك كريدى أجريكول : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه
مصرف أبوظبى الإسلامى : سعر الشراء 17.29 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
CIB البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه
البنك المصرى الخليجى : سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
البنك الأهلى اليونانى: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه
بنك بلوم : سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه
بنك مصر إيران التنمية: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه
بنك البركة : سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
المصرف المتحد : سعر الشراء 17.26 جنيه سعر البيع 17.36 جنيه
بنك قناة السويس: سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء 17.27 جنيه سعر البيع 17.37 جنيه
بنك عودة: سعر الشراء 17.28 جنيه سعر البيع 17.38 جنيه
البنك المركزي المصري : سعر الشراء 17.25 جنيه سعر البيع 17.39 جنيه
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