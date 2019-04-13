أديب: يكشف سر خطير عن التعديلات الدستورية

13 أبريل 2019 - 08:56 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب،أن البرلمان يشهد أمر فارق الآن، قائلا :" هناك نقاش يقوده رئيس البرلمان بصدد المادة 140 من الدستور الخاصة بالمادة الانتقالية.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المادة 140 يبدو أنها ستتغير، مشيرا ألي أن المناقشات كانت تسير بشكل ما، الآن هذه المناقشات تغيرت، منوهًا بأن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيتم حسم التعديلات الدستورية.



وتابع، أن التعديلات الدستورية لن يتم حسمها بالطريقة التي كان يتم مناقشتها الأسبوع الماضي، فهناك تغيرات في سنوات المدد الرئاسية.

