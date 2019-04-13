  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:57 ص
بحث متقدم
أوليفيه جيرو

أسطورة فرنسا يساند صلاح بعبارات مؤثرة

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: الدور على " بشار"

اجيري

قرار جديد من "أجيرى" بشأن معسكر الفراعنة

الإعلامي عمرو أديب

أديب: يكشف سر خطير عن التعديلات الدستورية

صورة من الفيديو

قرار جديد ضد صاحب واقعة "خلع البنطلون"

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

أحمد إبراهيم

زوجة أحمد إبراهيم: قررت الطلاق بعد مهزلة "القبلات"

فابريكا

هكذا ردت فرقة "فابريكا" على السخرية من أدائها في حفل أمم أفريقيا

كلوب وصلاح

كلوب ينفعل بعد الشتائم العنصرية لـ"صلاح": أنا مشمئز

الجندي وإمام

محمود الجندي يكشف سر قطع علاقته بـ"عادل إمام"

أديب: يكشف سر خطير عن التعديلات الدستورية

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نائبة تعقد مؤتمر حاشد فى أوسيم للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

#

"عبد العال" عن التعديلات الدستورية: "ضميري يؤنبني"

#

"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

#

أديب عن استفتاء الدستور: "اللي مش هينزل هيدفع"

البرلمان

الدستور

عمرو أديب

ام بى سى مصر

أكد الإعلامي عمرو أديب،أن البرلمان يشهد أمر فارق الآن، قائلا :" هناك نقاش يقوده رئيس البرلمان بصدد المادة 140 من الدستور الخاصة بالمادة الانتقالية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المادة 140 يبدو أنها ستتغير، مشيرا ألي أن المناقشات كانت تسير بشكل ما، الآن هذه المناقشات تغيرت، منوهًا بأن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيتم حسم التعديلات الدستورية.

وتابع،  أن التعديلات الدستورية لن يتم حسمها بالطريقة التي كان يتم مناقشتها الأسبوع الماضي، فهناك تغيرات في سنوات المدد الرئاسية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا
» شاهد.. إعلامية عن المطلقات: إحنا بقينا كتير
» تعليق ناري من "الأزهر" على أزمة محمد صلاح
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصنداونز والقنوات الناقلة
» نجم game of thrones ينضم لفيلم مصري شهير
» شاهد .. فنان شهير يتخفى في عزاء محمود الجندي .. لماذا؟
» إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية
» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر
» تعليق مثير لـ"أديب" على حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول