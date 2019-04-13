مصرى عالق بمعبر أرقين: "إحنا بايتين في الشارع"

13 أبريل 2019 - 08:11 ص



قال الدكتور أنس خميس، أحد المصريين العالقين بمعبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان، إنهم وصلوا المعبر مساء أمس، وعددهم حوالي 150 شخصًا، و90% منهم نساء، موضحًا أن مسئولي المعبر أخبروهم أن المعبر مغلق، وأنهم سيسمحون بمغادرتهم غدًا.



وأضاف"خميس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إحنا بايتين في الشارع من إمبارح"، مشيرًا إلى أنهم بعد ما حصلوا على ختم الخروج صباح اليوم، تم رفض عبورهم.



وأوضح أنهم تواصلوا مع أحد المسئولين في الخارجية المصرية، ولكن لم يحدث جديد حتى الآن، معقبًا: "إحنا في الشارع".



ومن ناحيته، أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الخارجية المصرية ستحل الأمر سريعًا، موضحًا أنها ظروف استثنائية نتيجة قيام ثورة شعبية في السودان.

