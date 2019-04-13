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هكذا ردت فرقة "فابريكا" على السخرية من أدائها في حفل أمم أفريقيا

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هكذا ردت فرقة "فابريكا" على السخرية من أدائها في حفل أمم أفريقيا

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فابريكا
فابريكا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فابريكا

ردت فرقة "فابريكا" التي قامت بتقديم فقرة في حفل سحب قرعة أمم أفريقيا على حالة السخرية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أدائها.

ومن جانبه علق أحمد زكي، مدير أعمال فريق “فابريكا”، مقدمي عرض “قرعة بطولة أمم إفريقيا” على سخرية رواد التواصل الاجتماعي، من أعضاء الفريق، قائلا: “العرض نال استحسان الجميع، ما عدا السوشيال ميديا المصرية، ولن نرد على السخرية”.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن الفريق قدم خلال الحفل، فيديو عبارة عن 4 دقائق ونصف وكان “ميدلي”، أي مختصر للعديد من ثقافات الدول المشاركة في الحفل "حسب موقع القاهرة 24".

وأضاف أن العرض شارك فيه عددًا من الجنسيات أيضًا، حيث شمل العرض عددًا من الثقافات، التونسية التي تعبر عن ثقافة شمال إفريقيا، والسنغالية التي تعبر عن ثقافة غرب أفريقيا، جنوب إفريقيا والتى تعبر عن الجنوب، ومدغشقر التي تقدم ثقافة الشرق، ومصر باعتبارها الدولة المستضيفة الخامسة.

وأكد مدير أعمال الفريق، أن الفريق قدم  الاستعراض بخمس لغات إفريقية، موضحًا أن العرض نال استحسان الحضور الأجانب والأفارقة.

وعن اللغات التي تم استخدامها في العرض، قال أحمد ذكي، أن العرض احتوى على “اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ولغتين محليتين من الأقاليم الإفريقية”، مشيرًا إلى أن الفريق يعد أول فريق مصري يقدم أغاني باللغة المحلية الإفريقية.

وأشار إلى أن الفريق تم اختياره بالاسم من الاتحاد الإفريقي والشركة المنظمة للحفل، مؤكدًا على أنهم حضروا البروفات وتجهيزات، وجميع ما وصفه السوشيال ميديا بالسخرية أثنى عليه الاتحاد الإفريقى.

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