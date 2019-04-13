كلوب ينفعل بعد الشتائم العنصرية لـ"صلاح": أنا مشمئز

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انفعل الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لـ"ليفربول" الإنجليزي - بعد قيام عدد من مشجعي نادي تشيلسي بتوجيه شتائم عنصرية لنجمنا المصري محمد صلاح .

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "لابد من إظهار رد فعل قوي لمنع تكرار مثل تلك الأفعال .. أنا مشمئز مما حدث مع صلاح .. لا يجب أن تحدث مثل تلك الأمور".

وأضاف: "ما حدث لا يعبر عن تشيلسي أو ليفربول ويجب أن نتخذ رد فعل قويا ، علينا منع هؤلاء المشجعين العنصريين من دخول الملعب مدى الحياة".

واستدرك: "كرة القدم مثال جيد على عمل أشخاص من بلاد مختلفة وأعراق مختلفة في مجال واحد .. لا أحد يسألك عن مكانك أو من هم والديك ، ولا يجب أن تخرج الأمور عن هذا السياق".

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