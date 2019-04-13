أسامة كمال: "أنقذنا يا ريس"

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الإعلامي اسامة كمال
الإعلامي اسامة كمال

إيمان هاني

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ناشد الإعلامي أسامة كمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الطلاب العالقين بالسودان، في ظل الأحداث التي تمر بها الخرطوم من مظاهرات واحتجاجات.

وقال كمال خلال برنامجه "دي إم سي"، مخاطبًا الرئيس قائلاً: "ناشدت المسئولين بالدولة أمس للتحرك لإنقاذ الطلاب المصريين بالسودان، ولم أتلقي أي رد بخصوصه، أنا بخاطبك أنت يا ريس أنقذنا وأنقذ طلابنا بالسودان".

وتابع الإعلامي، أن الأحداث تؤثر وتعطل أبنائنا من الحضور فى الكليات المختلفة ما يؤثر على مستقبل أولادنا هناك، مطالبًا بتحديد رؤية الحكومة فى التعامل مع هذه الأحداث حفاظًا على مستقبلهم.

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