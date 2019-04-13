» شاهد.. إعلامية عن المطلقات: إحنا بقينا كتير

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الطلاق

صدى البلد

ياسمين فهمي



خاطبت الإعلامية ياسمين فهمي، السيدات المطلقات قائلة :" إنه طالما قررتِ الطلاق فاعرفي أنك قده .

 وأضافت "فهمي"، خلال تقديم برنامج "3 ستات" المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هذا الطلاق يعطي للمرأة وقتا لتربية أولادها والاهتمام بنفسها.

وتابعت قائلة :"مش كل الطلاق يعتبر شرا ، مطالبة بعدم لوم النفس علي الطلاق، لأن ده مكتوب معقبة: "إحنا بقينا كتير أوي".

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