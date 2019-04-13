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إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية

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الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الراقصة جوهرة

أكدت الراقصة جوهرة عدم صحة الأنباء المتداولة بهروبها بعد تنفيذ حكم حبسها.

وكشفت جوهرة أن سبب اعتذارها عن عدم إحياء حفلات الزفاف التي تعاقدت عليها مؤخرا ليس بسبب هروبها أو القبض عليها، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث، حسب موقع صحيفة "الوطن".

يذكر أن محكمة جنح الجيزة أصدرت حكمها ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

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