قرار جديد ضد صاحب واقعة "خلع البنطلون"

13 أبريل 2019 - 07:20 ص

علق أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، علي إيقاف الأستاذ الجامعي صاحب واقعة إجبار الطلبة على خلع ملابسهم داخل المدرجات وتحويله إلى التحقيق العاجل.



وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء دي إم سي" ،أنه سيتم عزله من الوظيفة وسيتم حرمانه من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة".



وعن قرار فصل الطلاب التي قاموا بنشر مقطع الفيديو، أجاب قائلًا: "الطلاب قاموا بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إساءة لجامعة الأزهر، وعقوبة من ينشر مثل هذه الأفعال معروفة، لكن من الممكن أن يتم تخفيف العقوبة عن هؤلاء الطلاب حرصًا على مستقبلهم".

