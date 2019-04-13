محمود الجندي يكشف سر قطع علاقته بـ"عادل إمام"

13 أبريل 2019 - 06:52 ص

كشف الفنان الراحل محمود الجندي طبيعة علاقته بالفنان عادل إمام ، وذلك في آخر حوار له على قناة "MBC مصر" مع برنامج "الجمعة في مصر" قبل أسابيع من وفاته.



وقال "الجندي" في االبرنامج المذكور: "انقطاع علاقتي بعادل إمام نصيب (زي الجواز) وأنا علاقتي بكل الوسط الفني جيدة".



وأضاف: "عادل إمام اعتاد أن يفرض صداقة من نوع معين على الفنانين الذين يعملون معه في أفلامه .. وقد تكون الظروف سببا في عدم تعاونا لمرة أخرى".



واستدرك: "بطبيعة الحال أحب أن أعمل مع عادل إمام مرة أخرى .. مين جاور السعيد يسعد ، وفي أحد الأيام قلت له (من المفترض أن تصدر النقابة قرارا بأن يكون هناك نظام دوري على كل الممثلين يمرون عليك؛ حتى يحصلوا على فرصتهم مثل باقي الممثلين)".



وتوفي الفنان القدير محمود الجندي فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 74 سنة.



