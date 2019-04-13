مدرب تونس: مجموعتنا جيدة بأمم إفريقيا 2019

13 أبريل 2019 - 01:00 ص

قال الفرنسي ألان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، الجمعة، إن المجموعة التي وقع فيها فريقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بمصر الصيف المقبل "جيدة إلى حد ما".



وسيلعب المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بجانب مالي وموريتانيا وأنغولا.



وفي تصريح صحفي، أكد جيريس "من يرغب في الفوز ببطولة كبرى بحجم أمم إفريقيا، لابد أن يواجه أكبر منتخباتها".



وأضاف "منتخبات جيدة في مجموعتنا وتحديدًا موريتانيا ومالي، والاجتهاد سيكون شعارنا للفوز على كل من نواجهه".

