مدرب الجزائر: منتخبنا مرشح للفوز بأمم إفريقيا 2019

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يرى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، الجمعة، إن منتخب بلاده من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بمصر الصيف المقبل.
جاء ذلك بعدما أوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وتنزانيا وكينيا.
وفي مؤتمر صحفي، قال بلماضي "لابد من التركيز في جميع المباريات التي سنخوضها في مرحلة المجموعات للتأهل إلى الدور الثاني خاصة وأن مجموعتنا متوازنة بشكل كبير".
وأضاف "نحن من المنتخبات المرشحة للتتويج بالنسخة القادمة ببطولة أمم إفريقيا، وسنحاول بشتى الطرق انتزاع اللقب القاري".
واختتم بلماضي تصريحاته بالقول "هناك العديد المنافسين على اللقب وعلى رأسهم مصر ونيجريا وغانا والمغرب ". 

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