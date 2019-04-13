» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019

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الرياضة

خافيير أجيري
خافيير أجيري

المصريون ووكالات

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راهن المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المصري، الجمعة، على التتويج بالنسخة القادمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستقام بمصر الصيف المقبل.
جاء ذلك بعدما أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.
وفي تصريح صحفي، قال أغيري "أنا على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي فريقي للتتويج بلقب النسخة القادمة لبطولة أمم إفريقيا".
وأضاف "المنتخب المصري سيخوض جميع مباريات البطولة بغرض تحقيق الانتصار دون النظر لقوة المنافس أو تاريخه".
وأوضح أغيري، "إقامة البطولة القارية على أرض مصر، سيكون أكبر دافع للاعبين للتتويج باللقب القاري، وهو هدف نسعى لتحقيقه".
واختتم المدرب المكسيكي تصريحاته بالقول "أول أهدافي في الفترة المقبلة هو استعادة المنتخب المصري للريادة الإفريقية من جديد، والصعود على منصة التتويج".
وتستضيف مصر، بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

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