هذا ما قاله "أديب" عن تنحي رئيس المجلس العسكري السوداني

13 أبريل 2019 - 12:04 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفريق عوض بن عوف تنحى عن رئاسة المجلس العسكري السوداني، وتم تولي الفريق عبد الفتاح البرهان بدلا منه، مضيفًا: "رئيس حكم 30 سنة، ورئيس حكم 30 ساعة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما يحدث في السودان يؤكد أن إرادة الشعب السوداني تتحكم في الوضع، لافتا إلى أن السودانيين يرفضون أي وجه ينتمي لحقبة الرئيس المخلوع عمر البشير.



وأضاف أنه من الواضح أن الشعب السوداني سعيد بالتغيير الذي حدث، وأن هناك حالة من الرضا عن الفريق عبد الفتاح البرهان، متابعا: "اليوم اللي تشوف فيه الجيش بيشتبك مع الشرطة عشان الشعب اعرف أن النظام تغير، واليوم اللي تشوف الشعب بيقبل الجيش اعرف ان النظام تغير".

