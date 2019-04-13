» شاهد: "عكاشة" يكشف مخطط "فرز اللبن"

13 أبريل 2019 - 12:01 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن ما تعرض له العالم العربي على مدار الثماني سنوات الماضية كان مخططًا له، مضيفا أن العرب تعرضوا لمؤامرة يطلق عليها "خض اللبن".



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن المؤامرة بدأت من تونس، لافتا إلى أن ثورات الربيع العربي أظهرت شخصيات تسببت في اشعال الدول العربية، ومنهم توكل كرمان، ووائل غنيم.

