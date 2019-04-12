» "عكاشة": ما يدور في الجزائر تصميم من الطابور الخامس

12 أبريل 2019 - 10:57 م

قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أن ما يدور في الجزائر هو تصميم من الطابور الخامس الذي ملء الرأي العام بالتشكيك والفتن في قلب الشارع الجزائري.

