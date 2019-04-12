أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن "بوتين" والثقب الأسود

12 أبريل 2019 - 10:56 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أن العقيدة المسيحية الأرثوذكسية هي الخلفية السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف خلال برنامجه مصر اليوم، على قناة الحياة، أن هذه العقيدة ترتبط بعلوم أخر الزمان، والتي ترى من وجهة نظرها إننا الآن في العد التنازلي الفعلي لأخر الزمان.

