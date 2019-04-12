» ترامب: ندرس إرسال مهاجرين إلى "مدن ملاذ"

12 أبريل 2019 - 10:52 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، صحة أنباء تحدثت أن البيت الأبيض، يدرس إرسال مهاجرين غير نظاميين قيد الاحتجاز إلى ما تسمى بـ"المدن الملاذ".



وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "نظرا لحقيقة أن الديمقراطيين غير راغبين في تغيير قوانين الهجرة الخطيرة للغاية، فنحن وكما ورد، ندرس بجدية وضع المهاجرين غير النظاميين في المدن الملاذ فقط".



و"المدن الملاذ"؛ مناطق لا تعمل فيها السلطات مع هيئة الهجرة والجمارك للقبض على من يعيشون في البلاد بصورة غير نظامية.



وأضاف ترامب، "اليسار الراديكالي يبدو أن لديه دائما سياسة حدود مفتوحة وأذرع مفتوحة، لذا فإن الخطوة ستجعلهم سعداء جدا".



وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن ثلاثة مصادر أمريكية مطّلعة (لم تسمّها) قولها إن "البيت الأبيض، درس التصدي لمعارضين سياسيين، بدفع سلطات الهجرة الأمريكية إلى إطلاق سراح مهاجرين قيد الاحتجاز في مدن ملاذ".



وكشفت المصادر، أن "ترامب، درس المقترح وسط نزاع مستمر مع الديمقراطيين حول تمويل جدار حدودي".



وقال مسؤول في البيت الأبيض، اشترط السرية لمناقشته مداولات داخلية، إن مسؤولين في الإدارة اقترحوا الفكرة على مسؤولي وزارة الأمن الداخلي وآخرين، لكن قيل لهم إن الاقتراح "مرفوض".

