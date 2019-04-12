آلاف السودانيين يحتفلون بتنحي رئيس "العسكري الانتقالي"

12 أبريل 2019 - 10:50 م

احتفل آلاف السودانيين، مساء الجمعة، في شوارع العاصمة الخرطوم، بتنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، عن منصبه.



وأفاد مراسل الأناضول، أن المعتصمين المحتفلين رددوا هتافات أمام مقر قيادة الجيش، بالخرطوم، تعبر عن فرحهم بتنحي بن عوف، من قبيل "ثوار أحرار نكمل المشوار".



وأوضح أن المواطنين احتشدوا في شوارع العاصمة، وعدة مدن، بعد إعلان بن عوف تنحيه.



وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلن بن عوف، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.



وقال "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.

