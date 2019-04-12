إصابة مدير أمن وحراسه في هجوم شمالي أفغانستان

12 أبريل 2019 - 10:46 م

أصيب مدير أمن ولاية "بغلان" الأفغانية، و4 من حراسه، الجمعة، في هجوم مسلح، اتهمت السلطات المحلية حركة طالبان بالوقوف وراءه.



وقال المتحدث باسم مديرية أمن "بغلان" (شمال)، للأناضول، إن مدير الأمن علاء داد، و4 من حراسه، أصيبوا في هجوم لـ "طالبان"، على منطقة "بلا دوري" التابعة للولاية.



وفي تصريح للصحفيين، أوضح مدير مستشفى "بغلان"، أنور ورداك، أن المصابين الخمسة يتلقون العلاج في المستشفى.



ولم تتبن "طالبان" الهجوم إلى غاية الساعة 20: 00 ت.غ.

