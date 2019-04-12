قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا جنوبي الضفة

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وأفاد شهود عيان، لوكالة الأناضول، بأن قوة إسرائيلية يُطلق عليها (المستعربين)، تسللت لمخيم الدهيشة، القريب من مدينة بيت لحم، واختطفت الشاب جهاد معالي (24 عاما).
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا حول الحادثة.
و"المستعربون" هم قوات خاصة إسرائيلية، يتنكر أفرادها باللباس العربي، وينفذون مهمات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

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