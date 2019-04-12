مجلس الأمن يتجنب اتخاذ موقف حيال السودان

12 أبريل 2019 - 10:43 م

قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الجمعة، إن مجلس الأمن لم يتخذ في جلسته موقفا حيال تطورات الوضع في السودان، على اعتبار أن ذلك يعد شأنا داخلياً للخرطوم.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها العتيبي عقب انتهاء جلسة مشاورات طارئة ومغلقة لمجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات الوضع في السودان.



وأوضح السفير الكويتي أن "أعضاء المجلس قرروا عدم الحديث للصحفيين حول هذا الموضوع، لكن هناك قلق إزاء ما يجري وهناك دعوة عامة بضبط النفس والتزام الهدوء في السودان".



وتابع: "نحن ندعم الطموحات المشروعة للشعب السوداني وسنواصل متابعة الموقف عن كثب لكن لا نريد التدخل في شأن داخلي بالسودان".



وزاد "هذه مسألة داخلية ولا يجب أن نتدخل".



وكانت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، لبحث التطورات الأخيرة في السودان، عقب عزل الرئيس عمر البشير وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد لفترة انتقالية.

