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الجزائر.. إصابة 27 عنصر أمن وتخريب عربات للشرطة

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علم الجزائر

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قالت الشرطة الجزائرية، إن "مندسين" تسببوا في أحداث شغب، مساء الجمعة، خلال مظاهرات بوسط العاصمة، خلفت جرح 27 شرطيا وتخريب عربات للأمن فيما تم توقيف 108 شخص.
وحسب بيان لمديرية الشرطة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، فإنه تم تسجيل "إصابة 27 شرطي، بينهم 4 في حالة خطيرة، كانوا ضحية اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين، بشكل تسبب في تحطيم عدد من عربات الشرطة".
ولفت البيان، أنه تم "توقيف 108 أشخاص لحد الآن، والتحريات متواصلة من قبل الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات فيديو لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام القضاء".
وذكر شهود عيان، للأناضول، أن شارع محمد الخامس، بوسط العاصمة، شهد مع نهاية مظاهرات الجمعة، مواجهات بين قوات مكافحة الشغب، ومجموعة من الشباب.
ووفق نفس المصادر، فإن المواجهات بدأت عندما حاولت مجموعة من الشباب المتظاهر، اختراق حاجز أمني بالشارع، المؤدي إلى قصر الرئاسة، وواجهتهم الشرطة بقنابل مسيلة للدموع، وخراطيم المياه، وعمليات توقيف.
وشهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، الجمعة، تظاهر مئات آلاف المواطنين، في أول جمعة، بعد تنصيب عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، رافعين شعارات رافضة لإشراف رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية. 

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