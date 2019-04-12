» المجلس العسكري السوداني يطالب الدول العربية بدعمه

12 أبريل 2019 - 10:10 م

طالب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء الجمعة، الدول العربية بدعم بلاده داخليا خلال المرحلة الراهنة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين، بسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب، بثه التلفزيون الرسمي.



وقال زين العابدين خلال اللقاء، "نطلب من السفراء الدعم في تخفيف الضغط على السودان خارجيا، لما لدينا من مشاكل داخلية".



وذكر أن السودان يواجه مشاكل اقتصادية في خدمات أساسية تتمثل في توفير الدقيق والوقود، ما يستلزم دعمه من قبل بلادهم.



وأضاف "نحن ملتزمون بعلاقات حسن الجوار وكل الاتفاقيات والتعاهدات‎ المبرمة".



وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، سيقدم "بيانا مهما بعد قليل".



ومساء الخميس، أدى "بن عوف" اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد ساعات من قيام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير من منصبه.



وكان "بن عوف" قد أعلن ظهر اليوم ذاته، عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.



كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.

