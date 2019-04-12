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في السودان..

"بن عوف" يعلن تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

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المصريون ووكالات

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أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، مساء الجمعة، تنحيه عن منصبه، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.
وقال "بن عوف" في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.
كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، سيقدم "بيانا مهما"، في وقت لاحق.
ويأتي إعلان التنحي لـ"بن عوف" بعد أقل من يوم على أدائه اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير.
ومساء الخميس، أعلن "بن عوف" عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.
كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.
وجاء إعلان "بن عوف" الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام. 

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