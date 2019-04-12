صورة.. مجموعات نارية في أمم أفريقيا 2019

12 أبريل 2019 - 10:02 م

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، التي أقيمت بمنطقة الأهرامات، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة كل من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وجاءت المجموعات كاملة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو الديموقراطية – أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر- كينيا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي- موريتانيا - أنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا - بنين – غينيا بيساو.



