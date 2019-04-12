مجموعة سهلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

12 أبريل 2019 - 09:58 م

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن وقوع منتخب مصر في مجموعة سهلة، خلال منافسات الكان التي تنظمها أرض الكنانة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وجاءت المجموعات كاملة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو الديموقراطية – أوغندا – زيمبابوي.

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر- كينيا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب- كوت ديفوار- جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي- موريتانيا - أنجولا.

المجموعة السادسة: الكاميرون – غانا - بنين – غينيا بيساو.

وجاءت مصر في التصنيف الأول للقرعة على الرغم من احتلالها المركز الثامن إفريقيا في تصنيف فيفا الأخير، إلا أن تواجدت على رأس المجموعات باعتبارها مستضيف البطولة، التي تشهد لأول مرة في تاريخ منافسات بطولة أمم إفريقيا تنافس 24 منتخبا بدلا من 16، مقسمين على 6 مجموعات.



وابتعد منتخب الفراعنة عن التواجد مع كبار منتخبات القارة السمراء بدور المجموعات، أبرزهم منتخب المغرب والجزائر وتونس وغانا والسنغال والكاميرون حامل لقب نسخة عام 2017.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.



