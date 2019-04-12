«مدبولي»: «كان 2019» ستكون احتفالية للقارة السمراء

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السيسي

المصريون

امم افريقيا

مدبولى

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك على هامش حفل مراسم قرعة «كان 2019» التى تجرى فعالياتها امام سفح الأهرامات.

وقال رئيس الوزراء عبر تصريحات تليفزيونية: من مهد الحضارة والتاريخ العريق وأرض الكنانة من أرض الحاضر والمستقبل من أرض الأهرامات نرحب بالضيوف الكرام.

وأضاف: أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وترحيبه بأشقائه من قارة إفريقيا، لافتا إلى أنه منذ إعلان الكاف إعلان استضافة مصر للبطولة وجه الرئيس السيسي بتوفير المتطلبات لإنجاح كان 2019 خاصة ما تتمتع به مصر من الخدمات الفندقية والبنية التحتية.

ولفت إلى أن البطولة من خلال تضافر كل الجهود ستكون بمثابة إحتفالية للقارة السمراء، مشيرا إلى أن الساحرة المستديرة ستظل بمثابة القوى الناعمة للتآخي وتحقيق الإستقرار للشعوب.

وتحتضن مصر نهائيات كان 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا فى القارة السمراء.

يذكر أن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب، وفى التصنيف الثانى، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفى التصنيف الرابع، زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.


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