مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

12 أبريل 2019 - 09:23 م

لقي عامل، من قرية قلمشاة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء التنقيب عن الآثار في منزل عامل آخر، وبرفقته موظف بالوحدة المحلية، وعامل آخر "فر هاربا"، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الزهراء التخصصي، بوصول "محمود.ج.م" (27 سنة-عامل)، ومقيم بقلمشاة، بحالة إعياء شديدة، إدعاء صعق كهربائي، وتوفي فور وصوله.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص وبسؤال ابن عمته "أ.م" (33 سنة-عامل)، قرر أنه أثناء تنفيذ المتوفي، أعمال حفر وتنقيب عن الآثار في منزل "ح.م" (20 سنة-عامل)، وبرفقته كلا من "ع.ع" (50 سنة-موظف بوحدة محلية)، و"ع.م" (45 سنة-عامل)، "هارب"، ويقيما بنفس القرية، لامست يده أحد الأسلاك العارية بالموتور الكهربائي المستخدم بالحفر، مما أدى لصعقه كهربائيا، واتهم مالك المنزل بالتسبب في وفاته.

وذكر البيان الأمني، أنه بالفحص تبين وجود حفرة داخل المنزل، قطرها متران، وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات حفر عبارة عن موتور مياه بالكهرباء، وسلك كهربائي بطول 50 متر، وفأس، وكوريك رفع، وسلم من الحبال، وبمواجهة المتهمان، أقرا بما جاء في الأقوال، تم إخطار مجلس مدينة إطسا، لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحريات، وضبط المتهم الهارب.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7514 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.