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مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

قبلي وبحري

جثة
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لقى مواطنان مصرعهما وأصيب آخر، في حادثين على طريق البحر الأحمر بين سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية، وأخرى ربع نقل، وتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بين سيارة ملاكي وأخرى نقل. 

وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بوقوع الحادثين، ومصرع "محمد.ا.ن" 43 عاما، سائق، ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي، ومصرع "عبداللاه.ع.ع" 53 عاما، سائق، وإصابة  "أيمن.ا.ع" 40 عاما، سائق.

وتحرر محضران بالواقعتين، ورفعت آثار الحادثتين، وتحفظت المباحث على  السيارتين.


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