«أبوريدة»: نثق في نجاح تنظيم أمم إفريقيا 2019

12 أبريل 2019 - 09:13 م

رحب المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالوفود الافريقية المشاركة فى حفل قرعة بطولة كأس الامم الأفريقية 2019 ، موضحًا أن مصر ترحب بكل المنتخبات الافريقية المشاركة فى كان 2019.

قال أبو ريدة فى كلمته على هامش قرعة الكان، إن كرة القدم تقدم رسالة حب وسلام بين جميع الشعوب، وأن مصر تتشرف بأن تستضيف هذا الحدث الكبير وتعد بأن تقدم كل السبل لإنجاح البطولة بعد الفوز بشرف التنظيم.

ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.