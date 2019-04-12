محافظ الدقهلية: أتمنى أن تكون أيام الاستفتاء الدستوري عرسًا مصريًا

12 أبريل 2019 - 09:12 م

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة الكردي، اليوم، مؤتمرا جماهيريا بعنوان "نعم للتعديلات الدستورية.. لمستقبل أفضل"، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعد كبير من أعضاء مجلس النواب والأمانة العامة للحزب.

وقال الدكتور كمال شاروبيم، في كلمته بالمؤتمر، "أتمني أن نجعل أيام التصويت علي التعديلات الدستورية عرسا مصريا كبيرا نسعد فيه بتحقيق الإرادة الشعبية من خلال النتائج، التي تؤكد الموافقة علي هذه التعديلات"، مشيرا إلى أن الدقهلية تتميز بأن بها مواطنين يحبون بلدهم ويعملون بكل جد واجتهاد على رفعة شأن الوطن".