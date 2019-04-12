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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ببنها

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مديرية امن القليوبية
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محمود أبو سعد

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية لخلافات على الجيرة بينهم بالقليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام والتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية جمجرة الجديدة – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من "عصام. ع" 54 عاما، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، و"سامي. ع" 17 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، و"محمد. ع" 18 عاما، عامل مصاب برش خرطوش بالقدمين وجرى نقلهم لمستشفى بنها العام وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.
وطرف ثان "عبدالرحمن. ع" 25 عاما، و"سعيد. ع"46 عاما، وجميعهم مقيمين بناحية جمجرة الجديدة دائرة مركز بنها.

ويرجع ذلك لوجود خلافات جيرة مستمرة بين الطرفين، حرر على أثرها اليوم الثاني، محضر اتهم فيه الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب والشتم ولدى علم الطرف الثاني بذلك توجه إليه لمعاتبته فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة واعتدى الرابع عليهم بالضرب وإطلاق عيار ناري من سلاح فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته أحدث إصابة الطرف الأول وفرا هاربان.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاد الخامس ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار  وتم التحفظ عليه

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، جاري تحرير المحضر اللازم  والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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