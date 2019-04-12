نائبة تعقد مؤتمر حاشد فى أوسيم للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

12 أبريل 2019 - 08:53 م

نظمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، مؤتمرا حاشدا لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهد المؤتمر دعوة للمواطنين لدعم الدولة والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حيث شهد المؤتمر حشد من أهالي أوسيم وعدد من قيادات محافظة الجيزة .

كما شهد المؤتمر تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع أجهزة كهربائية على الأيتام والتوعية بأهمية المرحلة التى تمر بها مصر ، وضرورة النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.