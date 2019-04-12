"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

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كشف أبو مصعب السكندري القيادي بالدعوة السلفية، عن اعتراض حزب النور لتعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف 2013.

وأشار السكندري، إلى أن الأحزاب الإسلامية استحوذت على نصيب الأسد من برلمان 2012، ولكن كانت المفاجأة أن حزب النور هو الوحيد الذي كان يدافع عن قضايا الدين وهوية المسلمين في كتابة القوانين والمواد الخاصة بالشريعة أمام مواجهة شرسة وعنيفة من العلمانيين والليبراليين واليساريين وكان يشاركهم في هذه الحرب الشرسة جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار، إلى أنه عقب عزل الإخوان وجد حزب النور والدعوة السلفية أن الهوية المصرية في خطر والدعوة برمتها فى خطر فما كان منهما فى مصر إلا أن يتخذوا قرار المشاركة السياسية  فوجد ممثل حزب النور نفسه مضطرا إلى أن يقف فى مشهد 3 يوليو وبكل قوة ليمنع ما كان سيقع من محو لهوية المصريين، وتحويلها من هوية إسلامية إلى هوية علمانية، وإلغاء جميع المواد التي تثبت هوية المصريين الإسلامية.

وأكد أن حزب النور وقف لمنع تعيين محمد البردعي رئيسًا مؤقتا للبلاد وبعدها رئيسا للوزراء، ووقف حزب النور لوقف كل هذا ومنعه.


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