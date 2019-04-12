نيابة الإسكندرية تباشر التحقيق في واقعة بيع أم لمولودها الرضيع

12 أبريل 2019 - 08:47 م

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق في واقعة قيام سيدة ببيع رضيعها المولود حديثًا، بعد أن رفضت تسلمه من المستشفى الذي وضعته فيه عقب ولادته، ثم عادت برفقة سيدة أخرى لأداء دورها كوسيط لبيعه لإحدى الأسر الميسورة؛ نظير الحصول على مبلغ مالي.

وجاء ذلك في أعقاب قيام نائب رئيس وحدة الأطفال بأحد مستشفيات الإسكندرية، بتحرير محضرًا برفض إحدى الأمهات استلام طفلها المولود وتعريض حياته للخطر، على خلفية تشكُك طبيبة اعتزام الأم بيع نجلها الرضيع؛ حيث تنصلت منه فور ولادته، ثم عادت مجددًا لطلبه.

وألقت شرطة الإسكندرية القبض على والدة المولود وشريكتها، وبمواجهتهما أقررن بالواقعة، حيث اعتزمت الأم بيع رضيعها بمساعدة السيدة الثانية والتي أرشدت عن الأشخاص الذين عقدوا العزم على شراء المولود منها، وجارِ تطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاد نشاطهم بالاتجار في البشر.

وأصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانًا، أكد فيه أنه تلقى بلاغًا عن طريق خط نجدة الطفل الذي يحمل رقم 16000 التابع للمجلس، وتم على خلفيته إبلاغ النائب العام والذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بالتحقيق في ملابسات الواقعة.