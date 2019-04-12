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مقترح بإنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي لمواجهة الزيادة السكانية

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حسن علام- متابعات

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عضو مجلس النواب

النائب محمد الغول

اقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، تشكيل مجلس أعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية.

وقال "الغول": "نظرًا لعدم جدوى الاقتراحات السابقة والعمل الذي قامت به المؤسسات لمواجهة الزيادة السكانية، أقترح أن يكون هناك مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية، كي يكتب للمشروع النجاح".

ووصف وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، في حديث له، مواجهة الزيادة السكانية بالمشروع القومي الذي يجب أن يشارك في جميع أطياف المجتمع وفئاته، مشيرًا إلى أن عمل كل فرد لحل الأزمة، بمعزل خلال الفترة السابقة عن غيره، أدى إلى فشل هذه جميع المحاولات.


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