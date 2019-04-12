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قوات الاحتلال تقتل صبيًا على حدود غزة

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وكالات

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فلسطين

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قتل

قال مسئولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص صبيًا فلسطينيًا كان يشارك في احتجاج على حدود غزة يوم الجمعة وهو أول قتيل يسقط منذ أن أحيا سكان القطاع ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات الأسبوعية في مارس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 7400 فلسطيني احتشدوا على الحدود بعضهم كان يرشق الجنود بالحجارة وجرت عدة محاولات للاقتراب من السياج والتسلل إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن صبيًا (15 عامًا) توفي بعد إصابته برصاص إسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود كانوا يردون على الحشد باستخدام وسائل تفريق المحتجين.


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