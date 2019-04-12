ضبط 16 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر في القاهرة

12 أبريل 2019 - 08:43 م

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية ، عن ضبط 4 أطنان مستلزمات إنتاج زيت طعام منتهية الصلاحية بالإسكندرية، و10 آلاف عبوة مقرمشات ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محليين - بدون ترخيص - بالأقصر، و16 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بمخزن وصيدلية بمحافظة القاهرة، و10 آلاف بحوزته مالك شركة في البحيرة، و30 ألف لتر مواد بترولية بالدقهلية .