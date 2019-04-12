لقيامه بهذا الأمر.. تطعن زوجها بسكين المطبخ

لم تكن تعلم سارة ابنة الـ 20 عامًا أن طعنها لزوجها بسكين سيرقده في المستشفى بين الحياة والموت وتقضي هي ليلتها بين جدران السجن.

"اتخانق معايا وشتمني وجيت سكينة وضربته" هكذا لخصت سارة ابنة قرية شبراباص تفاصيل الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها فقامت بناء عليه بالدخول إلى المطبخ وسحبت سكينا وسددت له طعنة قاتلة.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمي بوصول " أحمد.م.ع " 27 سنة فلاح مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر من الجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

وتبين الي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وبسؤال والد المصاب أكد حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية فقامت على أثرها بطعنه بسكين.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وتدعى " سارة.ع.ا " 20 سنة التي أقرت بإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.