  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
منتخب مصر

مجموعة سهلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

مجلس الشورى

مجلس الشيوخ.. تعيين أم انتخاب

أبو العلا ماضي

مفاجأة عن انقلاب السودان

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

لقيامه بهذا الأمر.. تطعن زوجها بسكين المطبخ

قضايا وحوادث

سكين
سكين

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ساندي تكشف سر علاقة الفستان الأصفر والطلاق

#

المطربة شاهيناز تسب زوجها وتتوعده بهذا الأمر

#

غدًا.. محاكمة المتهمة بتعذيب طفلتي زوجها

#

فنانة شهيرة عن خيانة زوجها: رأيت كل شيء .. وهذا رد فعلي لحظتها

لم تكن تعلم سارة ابنة الـ 20 عامًا أن طعنها لزوجها بسكين سيرقده في المستشفى بين الحياة والموت وتقضي هي ليلتها بين جدران السجن.

"اتخانق معايا وشتمني وجيت سكينة وضربته" هكذا لخصت سارة ابنة قرية شبراباص تفاصيل الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها فقامت بناء عليه بالدخول إلى المطبخ وسحبت سكينا وسددت له طعنة قاتلة.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمي بوصول " أحمد.م.ع " 27 سنة فلاح مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر من الجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

وتبين الي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وبسؤال والد المصاب أكد حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية فقامت على أثرها بطعنه بسكين.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وتدعى " سارة.ع.ا " 20 سنة التي أقرت بإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مجلس الأمن يتجنب اتخاذ موقف حيال السودان
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» «ترامب» يحذر «الجنائية الدولية» من استهداف واشنطن أو إسرائيل
» «رينارد»: لست مستشارًا لـ«صلاح».. وأمم إفريقيا خارج التوقعات
» قوات الاحتلال تقتل صبيًا على حدود غزة
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين جراء القتال بطرابلس إلى 10 آلاف
» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نيابة الإسكندرية تباشر التحقيق في واقعة بيع أم لمولودها الرضيع

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول