سفيرة مصر بالسنغال: زيارة السيسي انطلاقة جديدة نحو الريادة

12 أبريل 2019 - 08:38 م

علقت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى داكار آخر محطات جولته الخارجية.

وقالت خلال مداخلة اعلامية مساء الجمعة، إن السنغال تنظر إلى مصر باعتبارها رمزًا وقوى عظمى في القارة الإفريقية، وتستمد الحضارة من العلاقات التاريخية مع الدول الأخرى.

وأضافت أن السنغاليين يفضلون التعامل مع مصر على أي أطراف أجنبية أخرى، متابعة أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية السنغالية بمختلف المجالات.

وواصلت سفيرة مصر في داكار، أن السنغال ترغب في الاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة وأبدت رغبتها في ذلك للمساعدة في تحقيق برامجها التنموية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس إلى السنغال، في زيارة رسمية تعد آخر محطات جولته الخارجية، قادمًا من كوت ديفوار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهل جولته الخارجية بزيارة إلى غينيا ثم اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار.