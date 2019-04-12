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"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية

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محمود أبو سعد

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«حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم التعديلات الدستورية

نظم حزب مستقبل وطن ، اليوم الجمعة،  مؤتمرا حاشدا بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بمشاركة آلاف المواطنين من مختلف القرى التابعة للدائرة، وبحضور قيادات الحزب بمحافظة الجيزة.

وينظم المؤتمر تحت رعاية النائب علاء ناجى عبد الرحيم  ، وكيل لجنة الصناعة، والنائب أحمد فاروق أبو عبده ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعضوى المجلس عن دائرة منشأة القناطر،  فيما شارك فى حضور المؤتمر وفدا من الكنيسة ووفد أزهرى.

وحضر المؤتمر النائب علاء والى ، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والنائب محمد على عبد الحميد ،  وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد إسماعيل ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، والدكتور محمود الخطيب ، أمين حزب مستقبل وطن بدائرة منشأة القناطر،  ومصطفى البهواشى، وأحمد كامل الأمناء المساعدين، بالإضافة إلى عدد من النواب الآخرين.

فيما استعرض النائب علاء ناجى  ،خلال كلمته بالمؤتمر، نصوص التعديلات الدستورية القائخة والنصوص المقترحة على المواطنين،  وتناول فى حديثه أهمية التعديلات وإنها تهدف إلى استكمال البناء وما حققته الدولة من تنمية على كافة المستويات والأصعدة داعيا المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء الدستوري.

ومن جانبه ، قال النائب أحمد فاروق أبو عبده ، إن الأوضاع داخل الدولة المصرية تتطلب التكاتف والتلاحم الشعبى من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التعديلات الدستورية تحقق مكتسبات لصالح الشباب والمرأة بزيادة تمثيلها فى البرلمان، فضلا عن جوهر التعديلات الدستورية يحقق الصالح العام للدولة المصرية والشعب المصرى ، فيما رفع المشاركون فى المؤتمر الأعلام المصرية ورددوا هتافات تحيا مصر تحيا مصر .


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