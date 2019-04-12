ضبط عصابة سرقة رواد البنوك بالإكراه في المقطم

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متابعات - خالد الشرقاوي

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمنطقة المقطم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، من (سائق 42 سنة مُصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس - ومُحصل 33 سنة ) ، يعملان بشركة لتجارة الحديد- كائنة بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائرى ، وإستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة ، وبحوزتهما (مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات) ، وبالطريق البطئ أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم إعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية ، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار نارى محدثًا إصابة الأول ، واستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التي بها المبلغ المالى وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص "سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا" وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين.. وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة- 51 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وباستهداف مسكن المتهم المقيد الحرية بمركز شرطة مغاغة تنسيقًاوأمن المنيا عُثر على خزينة طبنجة بداخلها عدد 19 طلقة من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين المضبوطين والمتهم المُقيد الحرية اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب على النحو السابق الإشارة إليه ، وأضافوا بإستيلائهم على حقيبة المجنى عليهما لإعتقادهم أنها تحوى مبالغ مالية ، وعقب هروبهم إكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام ، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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