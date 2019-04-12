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تعرف على الاسم الذي أطلقه العلماء على الثقب الأسود وتم تصويره

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الثقب الأسود
الثقب الأسود

متابعات - خالد الشرقاوي

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حصل الثقب الأسود، الذي تم تصويره لأول مرة في التاريخ وسط مجرة M87 من قبل علماء الفلك، على اسم "بويهي" (Powehi ).

ووفقا لقناة "CNN "، فإن هذا الاسم يعني "مصدرًا مظلمًا مزخرفًا لإبداع لا ينتهي". ووفقا لأساطير الهاوي فإن اللاحقة "بو" تعني الفراغ الهائل، وبداية كل شيء، بينما اللاحقة "يهي" هي زخرفة فخرية لما سبقها.

هذا وأعلن فريق علمي دولي، يوم الأربعاء، تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب مما يتيح فرصة لفهم أفضل لهذه الوحوش السماوية التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب) وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

وتمت إذاعة الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في واشنطن وبروكسل وسانتياجو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.


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