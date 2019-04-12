» «رينارد»: لست مستشارًا لـ«صلاح».. وأمم إفريقيا خارج التوقعات

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المصريون

المغرب،

امم افريقيا

صلاح

رينارد

أشاد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وذلك على هامش حضوره مراسم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأجاب «رينارد» عن رأيه في استمرار صلاح مع ليفربول أو الرحيل عن معقل ملعب «الأنفيلد رود» بالموسم المقبل، بقوله: «صلاح لاعب مهم في صفوف المنتخب المصري، ولكنني لست مستشارا له لأنصحه بالبقاء مع ليفربول أو الرحيل عن الفريق».

وعن توقعه للمنتخب القادر على التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 .. قال رينارد: «لا أملك بلورة سحرية لترشيح منتخبات للفوز باللقب،  لقد كسرت مع زامبيا التوقعات فوزنا بالكأس في 2012».

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

تقع مصر في التصنيف الأول للقرعة على الرغم من احتلالها المركز الثامن إفريقيا في تصنيف فيفا الأخير، إلا أن تواجدت على رأس المجموعات باعتبارها مستضيف البطولة.

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