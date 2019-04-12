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ضبط 1027 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالفيوم

قضايا وحوادث

ضبط 1616 مخالفة مرورية بكفر الشيخ
مخالفة مرورية

متابعات - خالد الشرقاوي

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تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنية

  

تمكنت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم من ضبط (7) قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضية مخدرات (اتجار) و(4) قضايا حيازة أسلحة بيضاء و(12) قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات و( 1068) حكما في مجال تنفيذ الأحكام .

كما تمكنت من ضبط (86) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر ، و(82) قضية في مجال المرور على الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص) و(356) تنفيذ قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين و(1027) مخالفة وجنحة مرور .


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