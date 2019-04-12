» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة أهلي جدة والهلال في بطولة الدوري السعودي.
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